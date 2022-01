Das ist auch mal eine Erwähnung wert - gerade in volatilen Börsenzeiten: Ganz solide und absolut im Rahmen der Erwartungen kommen die Jahreszahlen von Syzygy daher. So steigerte das auf die Entwicklung digitaler Ökosysteme spezialisierte Unternehmen 2021 die Erlöse um 8,2 Prozent auf 60,10 Mio. Euro, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) kam deutlich ... The post Syzygy: Solide gliefert appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...