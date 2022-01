Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot. In unserem Portfolio befinden sich aktuell 18 Positionen. Die durchschnittliche Rendite beläuft sich auf knapp 35 Prozent Buchgewinn.

Diese Woche haben wir einen Limitkauf getätigt, bei zwei Engagements haben wir über Nachkäufe den Einstand verbilligt, zwei Positionen wurden uns ausgestoppt, ein Nachkauflimit haben wir minimal angepasst und bei zwei Beständen haben wir neue Nachkauflimits empfohlen. So viel Veränderung war selten aber das gehört angesichts der Zeitenwende an den Börsen dazu. Lesen Sie die Details in unserer Stop&Go Meldung.

Zunächst der kurze Blick auf den Gesamtmarkt. Der Favoritenwechsel an den Börsen behält Gültigkeit. Nach klassischen Bewertungskriterien (z.B. KGV und KUV) teure Aktien werden abverkauft, Zykliker und Dividendenwerte erleben eine Renaissance. Das begünstigt den DAX weil diese Branchen im DAX überdurchschnittlich gewichtet sind. Im Chartvergleich sieht das so aus:

Lesen Sie die Details zu den einzelnen Positionen aus unserer Empfehlungsliste:

Kauflimit bei Ceconomy greift

Unser Kauflimit bei Ceconomy (WKN 725750), das wir bei 3,75 € platziert hatten, ist am Montag zur Ausführung gekommen. Der Wert findet damit zum Einstandskurs von 3,75 € Eingang in unsere Empfehlungsliste.

