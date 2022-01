Linz (www.anleihencheck.de) - Die FOMC-Sitzung am Mittwoch legte die Entschlossenheit der US-Währungshüter dar, die Zinswende bald einzuleiten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sieben Zinssitzungen der FED seien in diesem Jahr noch offen, somit habe die FED noch sieben Mal die Chance aktiv zu werden. Während die EZB noch im Dornröschenschlaf schlummere, würden sich die US-Währungshüter entschieden zeigen. Das gebe dem US-Dollar Rückenwind und setze den Euro unter Druck. ...

