München (www.anleihencheck.de) - Nach der FED diese Woche tagt nächste Woche am Donnerstag die EZB, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank. "Die Inflationsdaten für Januar sollten der EZB den Weg weisen", meine Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck. Am Mittwoch - also einen Tag vor der EZB-Sitzung - würden die vorläufigen Inflationszahlen der Eurozone für den Januar publiziert. Greil: "Führen Basiseffekte, wie der Wegfall der temporären deutschen Mehrwertsteuersenkung, nicht zu dem erwarteten spürbaren Rückgang der Inflationsrate im Euroraum, käme die EZB noch mehr unter Zugzwang." Greil: "Umso hartnäckiger sich das Inflationsniveau um fünf Prozent hält, desto mehr steigt der Handlungsdruck für die Notenbank." ...

