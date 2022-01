Die Commerzbank befindet sich noch immer inmitten einer tiefgreifenden Strukturierung. Eigentlich sollte dabei noch in diesem Jahr ein großer Fortschritt erzielt werden, indem die Datenbank-Integration der Tochter Comdirect abgeschlossen werden soll. Diese Pläne scheinen aber schon wieder verworfen zu sein.Zumindest will die "WirtschaftsWoche" in Erfahrung gebracht haben, dass bei der Commerzbank (DE000CBK1001) mittlerweile nur noch die Rede davon ist, die Migration erst in den kommenden Jahren abzuschließen. Anders ausgedrückt wurde das Ganze auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...