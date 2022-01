Hugo Boss läutet eine neue Ära ein. Der Modekonzern will sein verstaubtes Image ablegen und die Kernmarken Hugo und Boss aufpolieren. Zwei starbesetzte globale Kampagnen sollen junge Käufer an Bord holen und den Jahresumsatz bis 2025 auf vier Milliarden Euro erhöhen.Im Mittelpunkt der neuen Markenidentität steht das jüngere Publikum. Das Modeunternehmen setzt dafür auf eine klarere Trennung der beiden Kernmarken Hugo und Boss. In Zukunft richtet sich Hugo an die Generation Z unter 25 Jahren, während ...

