HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat das Kursziel für Jost Werke vor Zahlen von 71 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der LKW-Zulieferer sollte solide Zahlen für das vierte Quartal präsentieren, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2022 deute sich ein solides Umsatzwachstum in Europa und Nordamerika an. Sollten sich die Lieferketten schneller als erwartet normalisieren, gebe es Potenzial nach oben./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 08:17 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2022 / 08:37 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000JST4000

