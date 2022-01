Apple feilt derzeit an der Betaversion von iOS 15.4. Damit ist es manchen Nutzer:innen möglich, das iPhone via Gesichtserkennung zu entsperren - und das auch beim Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Ausgewählten Nutzer:innen ist es derzeit möglich, die verbesserte Gesichtserkennung in den Einstellungen zu aktivieren: Unter "Face ID & Code" gibt es die Option "Face ID mit einer Maske verwenden", die die Gesichtserkennung dann auch mit Mund-Nasen-Schutz ermöglicht. Weiteres Update: Das Tragen einer Apple Watch ist für die neue Funktion nicht mehr zwingend notwendig. Mehr zum Thema ...

