Unternehmer Stefan (Pierer) wechselt am 1. März 2022 mit seiner Pierer Mobility AG (mit den Marken KTM, Husqvarna oder GasGas) in den ATX Prime Index der Wiener Börse. Bislang konnte man die Aktie nur im Global Market der Wiener Börse handeln (das Erstlisting ist in der Schweiz) - den Wechsel sehe ich als klares Commitment zum österreichischen Kapitalmarkt. Du weißt, Stefan war früher nicht begeistert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...