Zwei Vorzeigeprojekte mit 400 MW in Schottland Amp Energy, eine weltweit tätige Plattform für die Energiewende und Entwickler erneuerbarer Energien, kündigt mit seinem 800-MW-Batterieportfolio in Zentralschottland (der "Scottish Green Battery Complex") die beiden größten Batteriespeicheranlagen Europas an. Das Portfolio soll im April 2024 in Betrieb genommen werden und wird aus zwei 400-MW-Batterieanlagen bestehen, die jeweils ...

