Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vor einer Woche haben wir an dieser Stelle darüber gesprochen, dass die vom Markt eingepreisten Zinserhöhungen der FED offenbar sehr stark vom Straffungszyklus nach der Finanzkrise beeinflusst sind - und dass dies gegebenenfalls nicht die richtige Orientierungshilfe sein könnte für das, was nun ansteht, so die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...