Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Holcim erweitert sein Portfolio zur CO2-Abtrennung und geht eine Partnerschaft mit Eni ein, um CO2 aus dem eigenen Betrieb in seinen grünen Zement einzubauen, so Holcim Group Services Ltd in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...