Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio treibt den Ausbau von Batterietauschstationen mit großem Tempo voran. Aktuell sind in China bereits 828 solcher Stationen von Nio in Betrieb. Vor kurzem wurde auch die erste Nio-Batterietauschstation in Europa eröffnet. Zunächst aber kurz nach China: Im September 2021 hatte Nio angekündigt, sein Netz an Batterietauschstationen bis zum chinesischen Neujahrsfest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...