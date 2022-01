DJ RWI: In chinesischen Häfen zeichnen sich neue Belastungen des Welthandels ab

ESSEN/BERLIN (Dow Jones)--Das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat vor Belastungen des Welthandels aus der chinesischen Wirtschaft gewarnt. Der Containerumschlag-Index des RWI und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) sei nach der aktuellen Schnellschätzung im Dezember zwar saisonbereinigt um 0,8 Punkte auf 122,8 gestiegen. Der Anstieg des Index gehe auf eine deutliche Ausweitung des Umschlags in den Häfen außerhalb Chinas zurück. In den chinesischen Häfen ist der Containerumschlag jedoch laut RWI kräftig zurückgegangen.

"Der Containerumschlag ist in vielen Häfen der Welt kräftig angestiegen. Dies dürfte zu einer leichten Entspannung der Lieferengpässe in einigen Bereichen beigetragen haben", sagte RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt. "Der erneute kräftige Rückgang des Containerumschlags in den chinesischen Häfen könnte jedoch ein Indiz dafür sein, dass sich die Lieferprobleme in den kommenden Monaten nochmals verschärfen."

Laut den neuen Daten stieg der Nordrange-Index, der Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung im nördlichen Euroraum und in Deutschland gibt, im Dezember gegenüber dem Vormonat von revidiert 114,3 Zählern auf 115,8 Punkte besonders deutlich, während in den chinesischen Häfen der Containerumschlag deutlich zurückging und der entsprechende Index von 128,6 auf 126,4 Punkte fiel.

