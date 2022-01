Der Schlingerkurs am deutschen Aktienmarkt hat sich am Freitag mit einer schwachen Tendenz fortgesetzt. Der DAX notiert gegen 13 Uhr 2,07 Prozent tiefer bei 15.200 Punkten. Damit deutet sich für das wichtigste deutsche Börsenbarometer ein Wochenverlust von rund zweieinhalb Prozent ab.Die hohen Verluste kommen etwas überraschend, nachdem Apple mit seinen Quartalszahlen am Vorabend die Analystenschätzungen deutlich übertraf und nachbörslich fünf Prozent zulegte. Doch die US-Futures haben mittlerweile ...

