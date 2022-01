Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer, am Mittwoch hat der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell zu den Märkten gesprochen. Was ist jetzt Sache? Wie stark wird man an der Zinsschraube drehen? Üblicherweise sprechen Geldpolitiker selten Klartext, sondern halten sich immer alle Türen offen. Trotzdem können wir aus der Sitzung der Fed einige Fakten mitnehmen. Am 15. März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...