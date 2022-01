Metaverse-Welten bestehen aus einzelnen Non-Fungiblen Token, die gehandelt werden können. Der Prozess vom Design der Objekte über das Prägen auf der Blockchain bis zum Handel ist jedoch von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Das Metaverse ist zwar aktuell mehr Vision als digitale Realität, aber klar ist, dass egal, wie diese Vision in Zukunft umgesetzt und ausgestaltet wird, NFT eine zentrale Rolle spielen werden. Die Non-Fungible, also nicht austauschbaren, Token können mehr als nur hochpreisige Kunst oder Memes abbilden. NFT können Besitzverhältnisse im Metaverse auf der Blockchain fälschungssicher festhalten. Be...

