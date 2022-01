Nach der Kurs-Action im November mit Spitzenkursen von 58 US$ senkt sich der Zeiger der Aktie von Lucid Motors (WKN: A3CVXG) auf nur noch 28,70 US$. Allein gestern verlor der Air-Hersteller -14,10% im industrieschwachen Umfeld. Auch Elon Musk hatte seinen Anteil daran. Lucid Motors mit Hauptsitz in Newark, Kalifornien, ist ein Entwickler und Produzent von hochpreisigen Elektrofahrzeugen. Zudem entwickelt Lucid unter anderem Software für Batteriezellen. ...

