Die umstrittene Gas-Pipeline Nord Stream 2 ist bereits fix und fertig, allerdings noch nicht durch hiesige Behörden zertifiziert. Möglich ist das auch nur, wenn dafür ein unabhängiges Unternehmen als Betreiber fungiert. Eben diese Forderung wurde nun erfüllt mit der Gründung der "Gas for Europe".Es scheint damit einer baldigen Aufnahme des Betriebs an und für sich nichts mehr im Wege zu stehen, was bei den Aktionären gestern für viel Euphorie sorgte. Die Unsicherheiten scheinen wie weggeblasen und mit einem Kursgewinn von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...