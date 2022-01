Am deutschen Aktienmarkt notiert die Aktie von About You gegenwärtig ein wenig leichter. Der jüngste Kurs betrug 16,56 Euro. Der Anteilsschein von About You verzeichnet aktuell einen Kursrückgang von 1,95 Prozent. Er hat sich um 33 Cent gegenüber dem Schlusskurs vom Vortag verschlechtert.

Den vollständigen Artikel lesen ...