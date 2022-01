Bad Wimpfen (ots) -



In der aktuellen Februar-Ausgabe der Ökotest schneidet das Produkt "Cien Reichhaltige Tagespflege + 24H Feuchtigkeit" mit der Gesamtnote "gut" ab. Getestet wurden insgesamt 50 reichhaltige Gesichtscremes. In der Kategorie Inhaltsstoffe erhält die Creme sogar die Note "sehr gut". Zudem zählt die Tagespflege mit einem Preis von 1,95 Euro je 50 Milliliter zu den günstigsten Produkten im Test. Hier zeigt sich: Beste Qualität gibt es zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.



