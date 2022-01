LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple nach Quartalszahlen von 145 auf 169 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Gute Umsätze mit den iPhones und im Service-Geschäft hätten ein schwächeres Abschneiden mit iPads ausgeglichen, schrieb Analyst Tim Long in einer am Freitag vorliegenden Studie. Letztere hätten unter einem Mangel an Halbleitern gelitten. Mit Blick voraus dürften die Wachstumsraten in den einzelnen Segmenten zurückgehen wegen hoher Vergleichswerte in der Vergangenheit./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 02:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2022 / 02:49 / GMT



ISIN: US0378331005

