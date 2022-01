Wien (www.fondscheck.de) - Mirova hat Mathilde Dufour zur Leiterin des ESG-Research ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Gleichzeitig sei sie als Mitglied des Management Committees aufgenommen worden. Darüber informiere der auf nachhaltige Investments spezialisierte französische Asset Manager, der zu Natixis Investment Managers gehöre, per Aussendung. Dufour trete die Nachfolge von Ladislas Smia an, der das Unternehmen nach elf Jahren verlasse, und berichte direkt an Mirova-Chef Philippe Zaouati. ...

