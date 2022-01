München (ots) -Ein Super-Fan, die CIA und ein ganz großes Ego: In MASSIVE TALENT läuft Nicolas Cage zu Höchstform auf und bringt zusammen mit Pedro Pascal Action und Humor in die Kinos.Sein Talent und seine Karriere sind legendär - legendär gescheitert... Einst war Nicolas Cage (gespielt von Nicolas Cage) ein Superstar. Aber dann hat er einfach zu viele schlechte Filme gedreht. Er braucht die richtige Rolle, um seine Karriere endlich wiederzubeleben, doch er hat noch ganz andere Sorgen: Seine Tochter will nichts mehr von ihm wissen und er steht vor dem finanziellen Ruin. Da kommt das verlockende Angebot des Milliardärs Javier Gutierrez (Pedro Pascal) gerade recht: Für eine Million Dollar soll Cage als Star bei seiner Geburtstagsparty auftreten.Plötzlich ist der ehemalige Hollywood-Star wieder ein gefragter Mann, denn kurz darauf wird er auch von der CIA kontaktiert: Der Milliardär ist ein gefürchteter Verbrecher und Cage soll bei der Party undercover Informationen beschaffen. Als Superfan Javier auch noch Nicolas' Ex-Frau und Tochter einfliegen lässt, nehmen die Dinge eine noch brisantere Wendung...In der Actionkomödie MASSIVE TALENT ist Nicolas Cage (FACE/OFF, THE ROCK, ADAPTION) in der Rolle seines Lebens zu sehen: als Nicolas Cage! Auf seine unvergleichliche Art spielt sich der Oscar®-Gewinner selbst und liefert sich mit seinem Gegenüber Pedro Pascal (THE MANDALORIAN, WONDER WOMAN 1984) ein geniales Duell - pfeilschnelle Dialoge und Kugeln inbegriffen. In weiteren Rollen sind u.a. Tiffany Haddish (GIRLS TRIP) und Neil Patrick Harris (HOW I MET YOUR MOTHER) zu sehen. Regie führte Tom Gormican (FÜR IMMER SINGLE?). Kinostart am 19. Mai 2022 im Verleih von LEONINE Studios.Erstes Pressematerial steht bereit unter: www.leoninedistribution.comPressekontakt:Print/Radio/TVAIM - Creative Strategies & VisionsJulia BarteltTel.: +49 30 61 20 30 30 Mail: Julia.Bartelt@aim-pr.deOnlinePURE Online - Digitale KommunikationHeinrich-W. Wudtke & Laura ScherlerTel: +49 30 28 44 509 11 Mail: Willi.Wudtke@pureonline.de, laura.scherler@pureonline.deOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5133189