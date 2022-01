Amazon kämpft in New York mit harten Bandagen gegen die Gründung einer Gewerkschaft. Unter anderem soll das Verteilen von Gewerkschaftsliteratur untersagt worden sein. In den USA sollen Amazon-Vertreter:innen gegenüber Angestellten im größten Lagerhaus des Konzerns in New York City erklärt haben, dass Gewerkschaftsgründungen aussichtslos seien. Gewerkschaften sollen dabei sogar als "Verbrecher" bezeichnet worden sein. Das geht aus einer Beschwerde des National Labor Relations Board, das sich für die Rechte von Arbeitnehmer:innen einsetzt, hervor. Mehr zum...

