NEW YORK (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive hat millionenschwere Wertberichtigungen vornehmen müssen und deswegen im vierten Quartal erheblich weniger Gewinn erzielt. Unter dem Strich verblieben 148 Millionen US-Dollar (etwa 132 Mio Euro), nach 647 Millionen im Vorjahr, wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Colgate-Palmolive schrieb dabei 518 Millionen Euro auf die Luxuspflegemarke Filorga ab, die unter anderem auch viel an Flughäfen verkauft wird und unter den Restriktionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie litt. Die Umsätze des Konzerns stiegen im Schlussquartal um zwei Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar. Die Aktien fielen kurz nach dem Handelsstart um 1,7 Prozent.

Für das neue Jahr hat sich das Unternehmen ein Umsatzplus von einem bis vier Prozent vorgenommen, basierend von 17,4 Milliarden Dollar 2021. Das Wachstum aus eigener Kraft sieht der Konzern bei drei bis fünf Prozent und damit im Rahmen der langfristigen Zielsetzung. Die Marketingausgaben sollen gesteigert werden. Dennoch erwartet Colgate-Palmolive einen Anstieg des Ergebnisses je Aktie im zweistelligen Prozentbereich./nas/jcf/mis