DJ PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Rosenbauer informiert über drohende Steuerverbindlichkeit

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leonding (pta029/28.01.2022/15:55) - Die Rosenbauer International AG wurde heute informiert, dass im Zusammenhang mit einer Steuerfahndungsprüfung gegen einen ehemaligen Geschäftsführer von Tochterunternehmen aktuell eine Steuerverbindlichkeit in der Größenordnung von rund EUR 5 Millionen droht. Die Steuerverbindlichkeit bezieht sich dabei auf einen Zeitraum, in dem die betroffenen Tochterunternehmen noch nicht im Eigentum der Rosenbauer International AG standen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich der Steueraufwand für das Geschäftsjahr 2021 entsprechend erhöhen wird. Rechtliche Schritte gegen den ehemaligen Geschäftsführer und die ehemalige Eigentümerin der Tochterunternehmen werden geprüft.

Aussender: Rosenbauer International AG

ISIN(s): AT0000922554 (Aktie)

January 28, 2022