Die Reihe der Weltraum-Start-ups, die via SPAC an die Börse kommen, wird länger. D-Orbit hat sich auf die Beförderung von Satelliten spezialisiert und will über die Fusion mit Breeze Holdings Acquisition einen dreistelligen Millionenbetrag aufnehmen. Die Bewertung wird bei über einer Milliarde US-Dollar liegen.Die Italiener haben eine Trägereinheit entwickelt, der eine Art Ride-Sharing für Satelliten bildet. In der Praxis werden heute oft Dutzende Satelliten mit einer Rakete ins All geschossen. ...

