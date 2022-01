Sensible Daten aus einer Lübecker Behörde sind offenbar bei Ebay gelandet. Ein Entsorgungsunternehmen hatte dort einen ausgemusterten PC samt Festplatte zum Kauf angeboten. Bei der Entsorgung eines Computers aus der Lübecker Verwaltung hat es offenbar eine Datenschutzpanne gegeben. Der mit der Entsorgung beauftragte Dienstleister habe einen Computer samt der Festplatte, auf der noch sensible Daten vorhanden gewesen seien, beim Onlinehändler Ebay verkauft, teilte die Hansestadt Lübeck am Freitag mit. Die Stadt habe unverzüglich das Unabhängige Datenschutzzentrum ...

