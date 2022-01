Adler Group SA (ISIN: LU1250154413)-Aktie vor sehr unruhigen Zeiten. Nach dem dritten Portfolioverkauf zu Buchwerten schien erstmal eine gewisse Entspannung bei der Adler Group einzutreten. Die Fraser-Perring-Vorwürfe verloren ihren drohenden Charakter. Aber heute kamen alle Ängste zurück. Frappierend erinnern die heutigen Meldungen der Adler Group an die Abläufe, die seinerzeit in der Insolvenz der Wirecard endeten. Aber so weit ist es - noch - - nicht. Adler Group kann die testierten Bilanzen für 2021 nicht innerhlab der gesetzlichen Frist präsentieren! Mit dürren Worten heisst es von der Adler ...

