Neuss (ots) -Renault Bank und Nissan Financial Services, Geschäftsbereiche der Autobank RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, sind mit dem Qualitätssiegel "Unternehmen des Jahres 2022" ausgezeichnet worden. Dies berichtete das Nachrichtenmagazin Focus (Focus 04/2022).Die Studie "Unternehmen des Jahres 2022" wurde im Auftrag von Focus Money und Deutschland Test durch das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) durchgeführt und basiert auf den 2021 vorangegangenen Auswertungen zur Kundenzufriedenheit: "Preissieger", "Höchstes Vertrauen", "Kundenlieblinge" und "Deutschlands Beste - Nachhaltigkeit".Die Online-Studie des IMWF untersuchte die Kriterien Kundenvertrauen, Preis-Leistung, Service-Qualität und Nachhaltigkeit sowie den Gesamteindruck des Unternehmens in Sichtbarkeit und Tonalität bei 21.000 Unternehmen aus über 200 Branchen.Über RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland - RCI Bank and Services DeutschlandRCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland (RCI Bank and Services Deutschland) ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services), die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Als Renault Bank und Nissan Financial Services vertreibt RCI Banque Deutschland zusammen mit ihrem Partner RCI Versicherungs-Service GmbH ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.rcibanque.de | www.renault-bank.de | www.nissanfs.de | www.rci-versicherungs-service.de | www.renault-bank-direkt.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandJagenbergstr. 1 | 41468 NeussInternet: www.rcibanque.deOriginal-Content von: RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125761/5133290