Bei Rosenbauer droht eine Steuerzahlung in Höhe von 5 Mio. Euro. Die Gesellschaft ist informiert worden, dass im Zusammenhang mit einer Steuerfahndungsprüfung gegen einen ehemaligen Geschäftsführer von Tochterunternehmen aktuell eine Steuerverbindlichkeit in der Größenordnung von rund 5 Mio. Euro droht. Die Steuerverbindlichkeit bezieht sich laut Rosenbauer auf einen Zeitraum, in dem die betroffenen Tochterunternehmen noch nicht im Eigentum der Rosenbauer International AG standen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich der Steueraufwand für das Geschäftsjahr 2021 entsprechend erhöhen wird. Rechtliche Schritte gegen den ehemaligen Geschäftsführer und die ehemalige Eigentümerin der Tochterunternehmen werden laut Rosenbauer ...

