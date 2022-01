NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3900 auf 3400 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Charlie Bentley kürzte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2022 und 2023 im Schnitt um drei Prozent. Die Jahreszahlen hätten Herausforderungen von Logistik- und Rohstoffseite aufgezeigt, denen sich der Hersteller von Duftstoffen und Aromen auch 2022 noch stellen müsse./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 10:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2022 / 10:57 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0010645932

