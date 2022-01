Berlin (ots) -Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Meuthens Rückzug aus der AfDIndem Jörg Meuthen der AfD den Rücken kehrt, versucht er zwei Dinge: Zum einen will er seinen Gegnern schaden. Denn was er über die Radikalisierung der AfD sagt, werden der Verfassungsschutz und ein Gericht, das im März über die Beobachtung entscheidet, mit Interesse hören.Zum anderen versucht der Hochschullehrer, seinen Ruf zu retten und sich als gemäßigt darzustellen. Das sollte man ihm nicht abnehmen: Es war Meuthen, der mit seinem bürgerlichen Habitus dem radikalen Flügel zu Bedeutung verhalf, solange dieser ihm zum Machterhalt nützte. Nun ist die Strömung so mächtig geworden, dass sie Meuthen nicht mehr braucht. Sein Abschied wird die AfD kaum verändern. Interessant für den künftigen Kurs ist, wer an der Spitze neben Co-Chef Tino Chrupalla folgt, und wie die AfD bei den drei anstehenden Wahlen im Westen abschneidet. Viel spricht dafür, dass beides die radikale Strömung der Partei stützen wird.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5133303