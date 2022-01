DJ Credit Suisse will Top-Manager mit Bargeld-Bonus binden - Zeitung

ZÜRICH (Dow Jones)--Credit Suisse will einem Zeitungsbericht zufolge mit einem Umbau des Bonusprogramms Führungskräftige künftig länger an die Großbank binden. Wie die Financial Times unter Berufung auf ein Memo der Bank an die Mitarbeiter berichtet, soll der Anteil der Jahresvergütung in Bargeld größer ausfallen als bisher. Im Gegenzug müssten Mitarbeiter - Managing Directors und Directors - aber auf einen Teil des Geldes verzichten, wenn sie innerhalb von drei Jahren ausscheiden würden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2022 13:27 ET (18:27 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.