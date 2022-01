Elon Musk soll einem 19-jährigen Twitter-Nutzer 5.000 US-Dollar geboten haben, damit dieser seinen Account löscht. Dort sammelt ein Bot öffentlich verfügbare Daten über den Standort des Privatjets des Tesla-Chefs. Der junge Mann will aber 50.000 Dollar. Tesla-Chef Elon Musk ist verständlicherweise wenig begeistert davon, dass jeder Abflug und jede Landung seines Privatjets getrackt und per Twitter in die Welt gezwitschert wird. Kein Wunder, laut den Daten, die der 19-jährige Jack Sweeney über seinen Account laufen lässt, befand sich Musk in der vergangenen Woche auf einem Kurztrip nach Hawaii. Dann flog er von Hawthorne, dem Hauptquartier ...

