Glasgow, Schottland (ots/PRNewswire) -XRdoge (https://xrdoge.com/) hat ein brandneues Utility Project angekündigt. Sie wird von einer Meme Coin zu einer Green Coin. Seit der Markteinführung im vergangenen Jahr hat XRdoge seine Memetik bereits um ein Utility erweitert - ein Web-Zahlungsportal und eine DEX-Schnittstelle. Jetzt zapft XRdoge einen der am schnellsten wachsenden Kryptomärkte an - die Green Revolution.XRdoge: Kommen Sie wegen der Memes, bleiben Sie wegen der Utility.XRdoge verwandelt sich in die Green Meme Coin. Das neue Green Utility Project wird die Anforderungen der Haushalte an den Kohlenstoffausgleich automatisieren. Mit einem innovativen, zum Patent angemeldeten Hardware-Gerät und XRdoge als zwischengeschaltetem Utility-Token kann der Kunde reale Werte übertragen und seinen CO2-Fußabdruck ausgleichen.Raymond Thomson, Mitbegründer von XRdoge:"Das Ziel ist es, dass die XRdoge-Kryptowährung als Utility- und Nutzbrücke zwischen einem patentierten Hardware-Gerät für den Hausgebrauch und realen Kompensationsprogrammen dient.Das automatisierte System wird die Umweltfreundlichkeit mühelos verbessern. Und die Memes machen den Prozess lustig und fesselnd. Grün zu sein, muss nicht langweilig sein!"Einige Coins bleiben für immer Meme Coins. Und einige Utility Coins vergessen die Bedeutung von Memes, wenn es darum geht, die Vorstellungskraft der Verbraucher zu fesseln. XRdoge ist führend in einer neuen Synthese von Memes und Utility.Raymond Thomson, Mitbegründer von XRdoge:"XRdoge nutzte Memes, um eine starke Basis in der globalen Kryptowelt zu schaffen, jetzt werden wir unsere memetische Basis nutzen, um zu zeigen, wie XRdoge's Utility helfen kann, die Welt zu verändern."Mit dem angemeldeten Hardware-Patent und neuen Partnerschaften zur Kompensation von CO2-Emissionen, die in Kürze bekannt gegeben werden sollen, scheint XRdoge einen einzigartigen Platz in der Kryptosphäre einzunehmen - indem es Memes und Utility nutzt, um die Welt zu einem grüneren und besseren Ort zu machen.Auf die Frage, warum XRdoge beschlossen hat, seine Kryptowährung auf dem XRP-Ledger-Netzwerk aufzubauen, sagte Raymond Thomson:"Das XRP-Ledger-Netzwerk ist bereits jetzt eines der schnellsten und grünsten Krypto-Netzwerke. Im Vergleich zu Bitcoin- und Ethereum-Tokens ist der Kohlenstoff-Fußabdruck für Transaktionen winzig. Damit war es das perfekte Netzwerk für XRdoge, um die Green Revolution zu unterstützen."XRdoge ist ein Token, das auf dem dezentralen, öffentlichen XRP-Ledger basiert. Weitere Einzelheiten über das neue XRdoge Green Utility Projekt finden Sie im Whitepaper (https://xrdoge.com/wp-content/uploads/2022/01/XRdoge-Utility-Project-5.pdf). Weitere Einzelheiten über das gesamte XRdoge Project finden Sie auf der Website (https://xrdoge.com/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1735752/XRdoge.jpgKontakt:Victoria Pallot+44 (0)7797 777051Original-Content von: XRdoge, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161270/5133322