Bei Mastercard feiern heute die Bullen. So wird der Kurs aktuell rund sechs Prozent nach vorne geschoben. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 371,96 USD. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund drei Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. 382,50 USD markieren bis heute diesen Hochpunkt. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Wenn es danach geht, verläuft Mastercard nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert ...

