Die Quartalszahlen von Tesla und Aussagen von Konzernchef Elon Musk zum Jahr 2022 und den Folgen der Lieferkettenprobleme haben am Donnerstag die Anleger vergrault. Bei gut 829 US-Dollar schlossen sie auf dem niedrigsten Niveau seit Oktober. Im Freitagshandel konnten sich die Papiere zwischenzeitlich erholen, zuletzt sind sie aber erneut leicht ins Minus gerutscht.Tesla verdiente 2021 trotz der globalen Chipkrise und Problemen in den Lieferketten so viel wie noch nie in einem Geschäftsjahr. Gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...