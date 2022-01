NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag wieder etwas Boden gut gemacht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,24 Prozent auf 127,97 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 1,78 Prozent.

Das zentrale Thema an den Finanzmärkten ist und bleibt die Geldpolitik. Am Freitag zeigte sich in den USA ein weiter verstärkter Preisauftrieb, der den Währungshütern mittlerweile aufstößt. Der auf den Konsumausgaben basierende Preisindex PCE stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,8 Prozent, nach 5,7 Prozent im Vormonat. Die US-Notenbank Fed zieht den Preisindikator PCE dem bekannteren Index CPI vor. Letzterer liegt in der Regel höher. Im Dezember betrug sein Wert 7 Prozent.

An den Finanzmärkten werden mittlerweile zur Bekämpfung der hohen Inflation fünf Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed in diesem Jahr erwartet, wie aus speziellen Terminkontrakten am kurzfristigen Anleihemarkt ersichtlich wird. Die Aussicht auf eine schärfe Gangart der Fed treibt bereits seit Jahresbeginn Renditen am Anleihemarkt in die Höhe. Mitte der Vorwoche rentierten die zehnjährigen Staatspapiere erstmals seit zwei Jahren wieder kurz mit mehr als 1,9 Prozent./la/jsl/mis/tih/he