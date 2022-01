Wichtige Punkte Gabe Sierra von Meta Residence bietet die erste kombinierte Villa aus realer Welt und Metaverse zum Verkauf an. Die Verwischung der Grenzen zwischen den Welten kann dazu beitragen, dass das Metaverse für mehr Menschen realer wird. Finanzielle und emotionale Investitionen in Metaverse-Gemeinschaften machen sie wertvoller und auf lange Sicht stabiler. Es ist noch gar nicht so lange her, dass der Kauf einer nagelneuen Villa eine große Sache für sich war, aber in diesen seltsamen Zeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...