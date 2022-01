Die Dividendenaktie, die mir bald 51,00 US-Dollar Dividende auszahlt, ist die von General Mills (WKN: 853862). Der US-amerikanische Lebensmittelkonzern besitzt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,51 US-Dollar je Aktie. Im Moment halte ich 100 Anteilsscheine an dem Lebensmittelkonzern. So viel kann ich schon einmal vorab verraten: Weniger wird es nicht. Allerdings möchte ich diese 51,00 US-Dollar Quartalsdividende der Dividendenaktie nutzen, um mir ein wachsendes passives Einkommen aufzubauen. Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...