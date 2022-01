Die Spannung steigt. Am kommenden Freitag, 4. Februar, findet die Hauptversammlung von ThyssenKrupp statt. In der Folgewoche am Donnerstag, 10. Februar, präsentiert der MDAX-Konzern dann Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22. DER AKTIONÄR zeigt, mit welchen Zahlen Anleger dabei rechnen müssen.Für das abgelaufene Quartal wird mit einem Umsatz von 8,73 Milliarden Euro gerechnet, das operative Ergebnis (EBIT) soll bei 276 Millionen Euro liegen. Unter dem Strich könnte somit ...

