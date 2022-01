In 3 Sätzen GM mag ein traditioneller Autohersteller sein, aber er ist immer noch führend bei Elektrofahrzeugen. In zwei Jahren könnte Ford ein völlig anderes Unternehmen sein als heute. Lucid hat weniger als 1 % Elektroautos wie Nio ausgeliefert, ist aber um ein Drittel höher bewertet. In den letzten sechs Monaten ist die Lucid Group (WKN: A3CVXG) um 81 % gestiegen, während der S&P 500 nur 6,2 % zugelegt hat. Nicht alle Aktien von Elektrofahrzeugen (EV) hatten so viel Glück, denn viele haben in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...