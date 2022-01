Am heutigen Freitag präsentierte die seit 2017 durch die Aufdeckung eines jahrelang verschleierten Bilanzmanipulationsskandal an den Rand des Konkurses gedrängte, südafrikanisch-niederländische Steinhoff International Holdings NV nach kürzlich erfolgtem Abschluss des letzten noch anhängigen Gerichtsvergleichs nun ihr allseits mit Hochspannung erwartetes Jahresergebnis 2020/21 (per 30.09.), und dies konnte sich trotz der Corona-bedingt klaren operativen Geschäftsbelastung des internationalen Haushaltswaren-Handelskonzerns dennoch hervorragend sehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...