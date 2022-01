Halo Collective: Drei Töchter starten ins selbstständige Leben!

Anzeige / Werbung

Jahrelang hat die "Mutter" Halo Collective (WKN: A3C9VV) ihre "Kinder" Akanda, Triangle und Tech versorgt, trotz enormer Kosten und beschränkter Finanzmittel am Leben erhalten und aufgepäppelt.

Nun starten sie in ihr eigenes Leben und der Lohn für die Mutter, nach all den Mühen, sollte eine rigorose Neubewertung ihres Wertes sein, sodass das Geleistete endlich Anerkennung findet.

Halo Collective (WKN: A3C9VV) ist in meinen Augen gerade jetzt ein klarer Kauf, denn der kumulierte IPO-Wert zweier der geplanten drei Spin-Offs übersteigt den derzeitigen Börsenwert des Unternehmens um fast das 4-fache, ohne die künftig möglichen 60 Mio. - 100 Mio. USD Jahresumsatz aus dem Kerngeschäft zu berücksichtigen. Jetzt beginnt die spannende Phase, denn mit den Spin-Offs kommt man offensichtlich in die Zielgerade:

Akanda, das Vehikel, in das man Bophelo (200 Hektar Cannabis Fläche in Lesotho) und Canmart (voll lizenzierter Importeur für medizinisches Cannabis in UK) eingebracht hat, steht offenbar kurz vor dem Börsendebüt (NASDAQ?). Für Triangle (50% in Halo-Besitz), eine der größten Cannabis-"Plantagen" in Kalifornien, mit 271 Lizenzen vom kalifornischen Department of Cannabis Control, soll das "Offering" (75 Mio. USD) in den nächsten Wochen starten. Für Halo-Tech sucht man bei einer außerordentlichen Generalsversammlung die Zustimmung der Aktionäre im März.

Allein das Akanda Spin-Off, bei dem ich ein direktes NASDAQ-Listing erwarte, sollte eine radikale Neubewertung von Halo auslösen. Bislang wurden weder Halo oder Akanda konkret, wie der Vorgang genau ablaufen sollte/könnte und wie hoch die IPO-Bewertung ausfallen wird. Aber das ist eigentlich auch egal, denn man weiß, dass Halo derzeit rund 13 Mio. Akanda-Aktien hält. Ein IPO-Preis von 5 USD an der NASDAQ würde diesem Bestand einen Wert von 65 Mio. USD verleihen. - Der Börsenwert von Halo beträgt derzeit 40 Mio. USD.

Fazit:

Wenn man jetzt in Halo Collective (WKN: A3C9VV) mit einem Börsenwert von 40 Mio. USD investiert, bekommt man:

8-10 Mio. Quartalsumsatz mit Upside durch die Dispensaries (kurz vor Eröffnung);

einen möglichen Beteiligungswert an Akanda von 65 Mio. USD nach IPO;

einen möglichen Beteiligungswert an Triangle 72,5 Mio. USD nach IPO; und

einen noch unbekannten Beteiligungswert an Halo-Tech nach IPO.

Zumindest Akanda und Triangle haben das Zeug, nach dem IPO zu Highflyern zu werden, allein bedingt durch die Größe der bepflanzbaren Cannabisfläche- das heißt, dass die genannten Beteiligungswerte sehr schnell sehr steil ansteigen könnten. Man bedenke, dass Trulieve Cannabis Corp. (CSE: TRUL) - Bewertung 1,8 Milliarden CAD - eine kleinere und nicht zusammenhängende Anbaufläche als Triangle hat. Halo besitzt rund 50% Anteil an Triangle.

Ich weiß, dass es schwierig ist, Halo Collective (WKN: A3C9VV) das Vertrauen auszusprechen - der desaströse Chart spricht Bände. Aber wenn man die genannten Zahlen nüchtern betrachtet, dann könnte man möglicherweis zur Überzeugung gelangen, dass sich Mut in diesem Fall extrem rentieren könnte! Meinung Autor

Halo Collective (WKN: A3C9VV) beginnt jetzt (endlich) auch die Projekte außerhalb des expandierenden Cannabisanbaus in Oregon zu exekutieren - Stichwort: drei "Budega" Dispensaries in Los Angeles.

Als besonders wichtig erachte ich deshalb den Meilenstein, den man zuletzt in Kalifornien erreicht hat. Mit der DCR-Lizenz der Stadt Los Angeles in der Tasche, wird man den Cannabis-Shop an einer der meist frequentierten Straßen in Los Angeles (North Hollywood) bald eröffnen können.

Halo Collective Receives Local Approvals for Budega Dispensary in Los Angeles's NoHo Arts District

Allein dieses Geschäft soll lauf Halo-Schätzungen einen jährlichen Umsatz von 10 Mio. USD erwirtschaften. Das erscheint vorsichtig tiefgestapelt, denn wenn man den Durchschnittswert von 974 USD pro Quadratfuß Verkaufsfläche zur Berechnung heranzieht (Link), könnten es sogar über 14 Mio. USD sein. Wie weit die Arbeiten schon gediehen sind, zeigt ein aktueller Tweet des Unternehmens: