Der beliebte Messenger lässt sich aktuell nur über Umwege auf dem iPad nutzen. Whatsapp-Chef Will Cathcart klingt in einem aktuellen Interview allerdings so, als könne sich das bald ändern. Eine mit Apples iPad kompatible App hat Whatsapp bisher nicht im Angebot. Dabei sollten der beliebteste Messenger in Deutschlands und der Marktführer bei den Tablets eigentlich voneinander profitieren. Trotzdem müssen iPad-Nutzer:innen bisher den Umweg über Whatsapp-Web wählen, wenn sie auf ihrem Tablet unterwegs sind. Dieses Umstands ist sich auch Will Cathcart bewusst. Im Interview mit „...

Den vollständigen Artikel lesen ...