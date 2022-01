KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark bereitet sich auf Sturm "Malik" vor. In Frederikssund wurden 20 Menschen, die auf tägliche Pflege angewiesen sind, vorsichtshalber an sichere Orte gebracht, berichtete der Sender TV2 am Samstag. Falls es zu Überflutungen komme, könne eine Versorgung dieser Menschen nicht sichergestellt werden, hieß es zur Begründung. Auf der Insel Seeland, auf der auch die Hauptstadt Kopenhagen liegt, wurde nach Angaben des Senders DR fast der gesamte regionale Zugverkehr vorsorglich eingestellt. Landesweit stünden 10 000 Rettungskräfte bereit, meldete die Agentur Ritzau.

"Malik" wurde am Samstag in Dänemark erwartet. Auch in anderen Gegenden Europas wurde vor Sturmfolgen gewarnt. An der schottischen Ostküste bei Aberdeen wurden Windgeschwindigkeiten von fast 140 Kilometern pro Stunde gemessen. Der Wetterdienst taufte den Sturm hier "Corrie". Sicherheitshalber wurden zwei Erstliga-Fußballspiele abgesagt. Auch im Norden Deutschlands stand eine stürmische Nacht bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Sturm bis hin zu Orkanböen an der Küste und in der Nordosthälfte des Landes./bvi/DP/mis