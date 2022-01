München (ots) -So steigt man auf - Teil 1: Spitzenreiter Magdeburg besiegt in einem hochklassigen Top-Spiel den 1. FC Saarbrücken mit 2:1. "Wir können uns eigentlich nur selbst schlagen", so FCM-Torschütze Sirlord Conteh. Saarbrückens Trainer Uwe Koschinat, der im Jubel von über 10.000 jubelnden Fans seine Bilanz zog: "Weh tut das insofern, dass ich meine, dass die Niederlage für uns mit Sicherheit nicht verdient war. " Koschinat fand auch, dass das 1:2 für Magdeburg irregulär war, weil sein Stürmer Grimaldi zuvor gefoult wurde. So steigt man auf Teil 2: Kaiserslautern müht sich zum 1:0 gegen Halle, bleibt somit Zweiter. "Vorm Spiel war das auf jeden Fall emotional", berichtete Terrence Boyd von seinem Debüt für Lautern ausgerechnet gegen seinen alten Klub HFC, dessen Sportdirektor Minge bei MagentaSport zum schnellen Wechsel des Mittelstürmers in die Pfalz von einem "faden Beigeschmack" sprach. Ganz oft fiel am Samstag das böse "Sch..."-Wort, das aus Gründen der Sprach-Hygiene an der Stelle nicht verwendet wird. So sprach also Duisburgs Trainer Hagen Schmidt nach einem überraschenden 1:0 bei Wehen Wiesbaden: "Dieser Dreier ist natürlich richtig geil, aber trotzdem müssen wir es richtig einordnen und ruhig bleiben und nachlegen. Nicht, dass da jetzt wieder so eine Sch... kommt wie am Mittwoch." Sein Kollege bei Türkgücü, Andreas Heraf, ist noch gebeutelter: nach dem 0:1 gegen den Letzten Havelse steht der Münchener Türken-Klub auf dem drittletzten Rang. Man befinde sich in "der Sch...-Gasse": eine verkorkste sportliche Situation mit Spielern, die nicht wirklich mitzögen, plus eine unklare finanzielle Lage mit Gerüchten um eine Insolvenz.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. KEINE FUßBALLPAUSE IN DER 3. LIGA. Morgen geht es wieder los für den TSV 1860 München. Ab 12.45 Uhr treten die Löwen bei Viktoria Köln an - live bei MagentaSport.1. FC Magdeburg - 1. FC Saarbrücken 2:1Ein hochklassiges Topspiel, Spitzenreiter Magdeburg und der 1. FC Saarbrücken liefern einen Kampf bis zur Letzten Sekunde ab. Am Ende steht ein 2:1 für den Spitzenreiter FCM, der sich "überragend" anfühle. Der 1. FC Magdeburg steht nach dem Sieg mit 14 Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang weiter an der Tabellenspitze in der 3. Liga. Trainer Christian Titz: "Das war heute wirklich ein ganz enges Spiel gewesen und der Gegner hat uns alles abverlangt. Wir haben uns trotz Führung die ersten 35 Minuten sehr schwergetan. Dann bekommen wir, wenn wir ehrlich sind, ein ziemlich dummes Gegentor... Hinten raus wurde es richtig eng, weil Saarbrücken alles nach vorne geworfen hat... Meine Mannschaft hat hier wirklich versucht, gegen die Spielart dagegenzuhalten und sich nicht unterkriegen zu lassen."Als nächstes geht es für den Tabellenführer unter anderem gegen Kaiserslautern und Wiesbaden. Ob das die entscheidenden Wochen werden: "Auf alle Fälle sind es Gegner, die eine hohe Qualität haben. Da müssen wir uns ordentlich strecken."Magdeburgs Sirlord Conteh, traf einmal zum 2:1 Tor und bereitete das 1:0 vor, über den Sieg "Der fühlt sich überragend an. Wir haben jetzt 14 Punkte Vorsprung vor dem 3. Platz. Das fühlt sich einfach super an." Mit den 14 Punkten "können wir uns eigentlich nur selbst schlagen.""Irreguläres" 2:1 für Magdeburg - glaubt KoschinatTrotz einer starken Leistung kann sich der 1. FC Saarbrücken nicht belohnen und fährt ohne Punkte nach Hause, rutscht ab auf Platz 3. Trainer Uwe Koschinat über die Feierlichkeiten der Magdeburger nach dem Spiel: "Das muss man ihnen ja gönnen. Sie haben ein Heimspiel gewonnen und das gehört dazu. Weh tut das insofern, dass ich meine, dass die Niederlage für uns mit Sicherheit nicht verdient war... Wir haben aus meiner Sicht ein wahnsinnig mutiges Spiel gemacht. Wir haben nur aus den überraschenden Momenten heraus Torgefahr zugelassen. Das macht Magdeburg überragend gut... Wir hatten am Ende noch viele Möglichkeiten, um den Ausgleich zu machen. Das hat leider nicht gereicht, trotzdem bin ich mit dem Auftritt meiner Mannschaft sehr zufrieden."In der 85. Minute wurde Jänicke von Condé am Strafraumeck getroffen, der Pfiff blieb jedoch stumm und es gab keinen Elfmeter. Uwe Koschinat fand nach dem Spiel: "Ich habe in dieser Saison viele Kollegen in diesem Jahr gehört, die sich permanent beschweren und Niederlagen immer nur auf einzelne Situationen zurückführen. Das will ich nicht tun. Ich bin der Meinung, viel irregulärer war das 1:2. Denn Adriano Grimaldi war auf dem Weg zum Tor, wurde permanent festgehalten und hat aus dieser Situation heraus einen Fehlpass gespielt, der im Gegenzug dann zum 1:2 geführt hat. Aber das ist euer Job, das aufzuarbeiten. Meiner ist es nicht, Schiedsrichterentscheidungen zu kommentieren."Sebastian Jacob erklärte: "Das ist eine sehr ärgerliche Niederlage. Es war ein total emotionales Spiel auf sehr hohem Niveau. Beiden Mannschaften wurde alles abverlangt und leider mit dem schlechteren Ende für uns."1. FC Kaiserslautern - Hallescher FC 1:0Die Heimserie des 1. FC Kaiserslautern geht weiter. Die Pfälzer gewinnen auch das 7. der letzten 8 Spiele auf dem Betzenberg und schieben sich vorerst wieder an Saarbrücken vorbei auf Platz 2 in der Tabelle. Trainer Marco Antwerpen analysierte kurz und knapp: "Es war ein extrem schwieriges Spiel heute... Für uns war der Startschuss das 1:0 und dann waren wir richtig in der Partie drin."Für Terrence Boyd war es sein 1. Spiel mit dem FCK, und dann direkt gegen sein altes Team: "Vorm Spiel war das auf jeden Fall emotional. Wir haben natürlich vor dem Spiel gequatscht, aber auf dem Platz ist es natürlich für beide Seiten "Business as usual". Ich bin jetzt auf jeden Fall erleichtert, dass wir das Spiel gewonnen haben." Was er sich für sein Debüt in Lautern für eine Note gibt: "Eine 3, aber auch 3 Punkte von daher passt es."Für den HFC sieht es derweil ganz düster aus. In Lautern gab es das 8. Spiel in Serie ohne eigenen Sieg, die letzten 4 wurden allesamt verloren. Die Hallenser stehen jetzt mit 22 Punkten nur einen Platz über den Abstiegsrängen. Trainer André Meyer war mit der Leistung zufrieden, mit dem Ergebnis natürlich nicht: "Es war ein offener Schlagabtausch. Leider bekommen wir vor der Halbzeit das 0:1... Wir haben in der 2. Halbzeit mutig gespielt, aber uns hat hinten raus die Durchschlagskraft gefehlt. Für den Aufwand hätten wir uns über einen Punkt gefreut."Boyd-Wechsel mit "fadem Beigeschmack" sagt MingeHalles Sportdirektor Ralf Minge erklärte zum Wechsel von Terrence Boyd, dass der offenbar nicht ganz in bestem Einvernehmen: "Über die Qualität von ihm braucht man keine Worte zu verlieren. Er ist in der Box mehr als nur 3. Liga... Die ganze Geschichte hatte dann auch irgendwann in ein paar Punkten einen faden Beigeschmack. Wir mussten dort letztendlich mit dem Präsidium und dem Verwaltungsrat eine Entscheidung treffen, für den Verein und die Mannschaft und das haben wir dann auch schweren Herzens getan."SV Wehen Wiesbaden - MSV Duisburg 0:1Nach dem Sieg gegen Havelse hatten die Wiesbadener angekündigt, wieder vorne angreifen zu wollen. Die Niederlage gegen Duisburg machte dem Ganzen schnell einen Strich durch die Rechnung. Mit 34 Punkten stehen die Hessen nur auf Rang 9. Trainer Markus Kauczinski ärgerte sich: "Das war ein Kampfspiel ohne große spielerische Linie auf beiden Seiten. Die Mannschaft, die den 1. Fehler ausnutzt, die gewinnt dann. Wir haben es zwar nochmal versucht, aber haben einfach ein doofes Tor kassiert... Wir hatten mehrere Chancen, aber die Qualität, einfach so einen Ball mal reinzudrücken, die fehlt halt im Moment."Die Enttäuschung ist "natürlich jetzt erstmal da. Es war ein ausgeglichenes Spiel und ich hatte nicht das Gefühl, dass man das Spiel verlieren muss. Wir waren aber auch nicht so stark, dass man es gewinnen muss."War das der Beginn der Aufholjagd? Der MSV Duisburg feiert nach dem desaströsen 0:5 gegen Magdeburg einen wichtigen Sieg und springt aus den Abstiegsplätzen raus. Zwischen den Pfosten stand nach langer Zeit wieder Jo Coppens, der nach dem Spiel nicht mehr aus dem Strahlen herauskam: "Wir haben genau das gemacht, was wir uns heute vorgenommen haben. Das ist heute einfach ein geiles Gefühl, was wir lange nicht erlebt haben. Wir haben heute wirklich das erste Mal das gemacht, was wir gesagt haben. Dass wir kämpfen wollen... Deswegen ein großes Kompliment an alle, die in den letzten beiden Tagen bei uns richtig auf die Fresse bekommen haben, 100prozentig aber auch zu Recht. Was für einen Charakter wir auf den Platz gebracht haben ist einfach geil... Das ist ein überragendes Gefühl."Trainer Hagen Schmidt gab seinem Keeper in allen Belangen recht: "Ich kann da Jo nur beipflichten. So, wie wir heute gespielt haben. Mit so einer Intensität und einer Bereitschaft und dem Zusammenhalt, da haben wir gezeigt, was in uns steckt. Uns hat die Leistung vom Mittwoch selbst gewurmt. Es war für jeden einzelnen von uns wichtig, dass wir uns beweisen, dass wir das nicht wirklich waren. Heute haben wir nochmal einen draufgelegt. Dieser Dreier ist natürlich richtig geil, aber trotzdem müssen wir es richtig einordnen und ruhig bleiben und nachlegen. Nicht, dass da jetzt wieder so eine Scheiße kommt wie am Mittwoch."Hagen Schmidt über das 0:5 am letzten Spieltag gegen Magdeburg: "Es kamen jetzt viele Dinge aus der Mannschaft direkt. Die wurmt das schon selber, wie wir da aufgetreten sind. Am Ende des Tages liegt trotzdem die Wahrheit heute auf dem Platz und nicht beim Reden in der Kabine."Borussia Dortmund II - VfL Osnabrück 2:2Last Minute-Ausgleich für den VfL, der zuvor Glück hatte, das die durch Moukoko, Passlack und Zagadou verstärkte Dortmunder Zweite nicht höher als 2:0 führte. Insbesondere Dortmunds "Sehr ärgerlich", moserte Trainer Enrico Maaßen: "Wenn du zu Hause 2:0 führst, in Summe nicht unverdient. Wenn du dann noch 2:2 spielst, ist das ärgerlich. Vor allem wenn du dann noch siehst, wie die Gegentore gefallen sind, dann ist das sogar sehr, sehr ärgerlich." Der Anschlusstreffer zum 1:2 war "der Knackpunkt und das Tor war absolut vermeidbar." Man habe das zwischenzeitliche 3. Tor sogar noch machen können."Osnabrücks Trainer Daniel Scherning sah die Partie komplett anders: "Wir haben uns den Punkt absolut verdient. Wir hätten hintenraus auch verlieren können. Aber wir haben immer weitergemacht, nie aufgehört. Ich glaube, dass der Ausgleich so spät sicherlich glücklich ist, aber er ist auch nicht unverdient."Türkgücü München - TSV Havelse 0:1Jetzt wird's noch düsterer für Türkgücü: Im Hintergrund geht's mittlerweile nicht mehr nur um den Rausschmiss eines Trainers und die komplizierte Suche nach einem Coach. Oder die sportliche Lage als Abstiegskandidat. Es geht um 2 Millionen, zusätzliche Punktabzüge, die durch den DFB drohen. Vielleicht springt Mehrheitseigner Kivran ein, vielleicht auch nicht. Der neue Trainer Andreas Heraf vor dem Spiel über die Auswirkungen einer möglichen Insolvenz von Türkgücü auf seine Arbeit: "Auf die Arbeit auf den Platz hat es weniger Einfluss, weil wir da unter uns sind... Aber ich kann natürlich den ein oder anderen Spieler verstehen, dass ein bisschen Unruhe da ist und er nicht weiß, wie es weiter geht... Das hat uns aber eigentlich alles nicht zu beunruhigen. Wir müssen einfach unseren Job tun." Inwieweit er über die aktuelle Sachlage informiert sei? "Mir geht es ähnlich wie allen anderen im Moment. Es ist alles ein bisschen unklar, aber ich denke, dass wir nächste Woche Bescheid bekommen werden, wie es dann tatsächlich aussieht."Kapitän Alexander Sorge erklärte nach der Partie zu den unruhigen Zeiten: "Wir haben uns in der Kabine eingeschworen. Wir sind Spieler und Angestellte des Vereins, wir haben unseren Job zu erledigen. Alles andere wird sich in den nächsten Tagen zeigen.Türkgücü in der "Scheißgasse" - "Tiefer geht's fast nicht mehr!"Türkgücüs Trainer Andreas Heraf sprach nach der Partie von einer unnötigen Niederlage aufgrund der schwachen Chancenauswertung: "In Österreich sagt man: wenn du in der Scheißgasse bist, dann bist du da drinnen. Und ja - da sind wir gerade drin. Da müssen wir wieder raus, obwohl's nicht einfach wird."Heraf auf die Frage, ob er den Eindruck habe, dass jeder Spieler aus "der Scheißgasse" mit gleichen Einsatz wieder raus wolle: "Nein, den habe ich nicht. Fakt ist, wenn du im Abstiegskampf bist, dann kannst du nur mit Leuten agieren, die ihr letztes Hemd geben. Wenn Spieler dabei sind, die das nicht tun, dann wird's für die Spieler eng werden."Die verkorkste Situation ohne Erfolgserlebnis und die unklare finanzielle Lage: "Das kommt noch hinzu, weil du nicht weißt, wie's im Verein weitergeht. Das soll für heute keine Entschuldigung sein, das haben wir selber verbockt. Dennoch ist es in den Köpfen. Du merkst einfach: der eine oder andere ist nicht da, wo wir ihn gern hätten." Sein abschließendes Fazit: "Tiefer geht's fast nicht mehr:"Türkgücüs Kapitän Alexander Sorge: "Das schmerzt total. Schmerzt, da fehlen mir auch die Worte. Weil: unser Team ist nicht tot. Wir können nach 15 Minuten schon 2:0 führen. Natürlich können wir's uns ankreiden, dass wir gegen den Letzten verloren haben. Es wirkt scheiße. Aber: die Mannschaft lebt, die Mannschaft will." Sorge appelliert ans Team, sich nicht nach Ballverlusten oder Gegentoren "runterziehen zu lassen. Es geht bis zum Schluss, bis zum letzten Atemzug und das ist das, woran wir arbeiten müssen."Quindt brummte der Schädel - Egal, Hauptsache gewonnenHavelses Matchwinner war der überragende Keeper Norman Quindt, dem nach einer seiner Rettungsaktionen der Kopf brummte: "Ich habe gerade richtig Kopfschmerzen, aber die Freude überragt, dass wir hier gewonnen haben. Zumal gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf. Das war ein richtig wichtiges Spiel, aber das war noch mal was Besonderes. Ich war mit der 1. Halbzeit nicht zufrieden, ob wohl da 2 richtig gute Chancen hatten und da mindestens eins machen müssen. Aber insgesamt, wie's jetzt ausgegangen ist, wie wir gefightet haben, bin ich totale froh und glücklich.FLYERALARM FRAUEN-BUNDESLIGA:FFC Turbine Potsdam - VfL Wolfsburg 0:3 - VfL wieder TabellenführerDer VfL Wolfsburg gewinnt das Nachholspiel in Potsdam und schiebt sich wieder am FC Bayern vorbei auf Platz 1 in der Tabelle. FC KölnSamstag, 05.02.2022Ab 12.45 Uhr: SGS Essen - Bayer 04 LeverkusenSonntag, 06.02.2022Ab 12.45 Uhr: VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen, Eintracht Frankfurt - SC FreiburgAb 15.45 Uhr: FC Bayern München - SC Sand, FC Carl Zeiss Jena - 1. FFC Turbine Potsdam3. Liga gestern Abend: Würzburger Kickers - SC Freiburg II 1:1Trainer Danny Schwarz hatte alle Neuen aufgeboten, die Kickers maximal durcheinandergewirbelt, um für "frischen Wind". Schwarz war nicht unzufrieden mit dem 1:1, weil die Mannschaft sich nach einem erneuten Rückstand zurückgekämpft habe.Der Link zum Spiel: www.youtube.com/watch?v=2c7H05BrqLc