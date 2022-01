Die gerade ausgelaufene Handelswoche begann für die Anleger mit einem echten Schock. Direkt am Montag ging es mit den Kursen reihenweise in die Tiefe und manch einer schnupperte da schon einen waschechten Crash. Bisher ist der aber (noch?) ausgeblieben und bis zum Wochenende stellte sich wieder eine leichte Erholung ein.Symptomatisch für diese Entwicklung war unter anderem die Aktie von BioNtech (US09075V1026), die sich nach schweren Verlusten zu Wochenbeginn wieder in die Höhe kämpfen konnte. Am Ende reichte es sogar, um die Woche mit einem Plus von immerhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...